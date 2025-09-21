IL TABELLINO di Lazio - Roma 0-1
Serie A Enilive | 4ª giornata
Domenica 21 settembre 2025, ore 12:30
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-ROMA 0-1
Marcatore: 38` Pellegrini
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (46` Pellegrini); Geundouzi, Rovella (46` Cataldi), Dele-Bashiru (14` Belahyane); Pedro (79` Noslin), Dia (62` Castellanos), Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Isaksen, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Pinelli, Farcomeni.
All.: Maurizio Sarri
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, mancini, Ndicka; Rensch, Kone, Crsitante (80` El Aynaoui), Angelino (80` Tsimikas); Pellegrini (73` Pisilli), Soulé (73` Baldanzi); Ferguson (65` Dovbyk).
A disp.: Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy.
All.: Gian Piero Gasperini
Arbitro: Simone Sozza (sez. Seregno)
Assistenti: Baccini - Vecchi - IV ufficiale: Ayroldi
V.A.R.: Di Paolo - A.V.A.R.: Massa
NOTE. Ammoniti: 83' Ndicka (R), 88' Cataldi (L)
Espulsi: 85' Belahyane (L)