IL TABELLINO di Lazio - Roma 0-1

Serie A Enilive | 4ª giornata

Domenica 21 settembre 2025, ore 12:30

Stadio Olimpico, Roma 

LAZIO-ROMA 0-1

Marcatore: 38` Pellegrini 

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (46` Pellegrini); Geundouzi, Rovella (46` Cataldi), Dele-Bashiru (14` Belahyane); Pedro (79` Noslin), Dia (62` Castellanos), Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Isaksen, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Pinelli, Farcomeni.

All.: Maurizio Sarri

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, mancini, Ndicka; Rensch, Kone, Crsitante (80` El Aynaoui), Angelino (80` Tsimikas); Pellegrini (73` Pisilli), Soulé (73` Baldanzi); Ferguson (65` Dovbyk).

A disp.: Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy.

All.: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Simone Sozza (sez. Seregno) 

Assistenti: Baccini - Vecchi - IV ufficiale: Ayroldi 

V.A.R.: Di Paolo - A.V.A.R.: Massa 

NOTE. Ammoniti: 83' Ndicka (R), 88' Cataldi (L)

Espulsi: 85' Belahyane (L)