IL TABELLINO di Genoa - Lazio 0-3
Serie A Enilive | V giornata
Lunedì 29 settembre 2025, ore 20:45
Stadio Luigi Ferraris, Genova
GENOA-LAZIO 0-3
Marcatori: 4` Cancellieri, 30` Castellanos, 63` Zaccagni
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin (84` Venturino); Masini (69` Stanciu), Frendrup; Ellertsson, Malinovsky (69` Ekhator), Vitinha (69` Carboni); Colombo (69` Ekuban).
A disp.: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Erlykke, Sabelli, Marcandalli, Martinez, Otoa, Fini, Cornet.
All.: Kristian Wilson
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (32` Hysaj), Gila, Romagnoli, Pellegrini (69` Tavares); Basic (84` Basic), Cataldi; Cancellieri, Dia (84` Pedro), Zaccagni; Castellanos (84` Provstgaard).
A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Isaksen, Pinelli, Farcomeni.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Giovanni Ayroldi (sez. Molfetta); Assistenti: Cecconi - Zingarelli; IV ufficiale: Zanotti; V.A.R.: Abisso; A.V.A.R.: Dionisi
NOTE. Ammoniti: 1` Vasquez (G), 16` Norton-Cuffy (G), 36` Cataldi (L), 51` Masini (G), 62` Malinovsky (G), 90'+2' Ostigard (G)
Recupero: 1` pt, 5` st.
