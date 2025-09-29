IL TABELLINO di Genoa - Lazio 0-3

29.09.2025 22:42 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Genoa - Lazio 0-3

Serie A Enilive | V giornata

Lunedì 29 settembre 2025, ore 20:45

Stadio Luigi Ferraris, Genova 

GENOA-LAZIO 0-3

Marcatori: 4` Cancellieri, 30` Castellanos, 63` Zaccagni

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin (84` Venturino); Masini (69` Stanciu), Frendrup; Ellertsson, Malinovsky (69` Ekhator), Vitinha (69` Carboni); Colombo (69` Ekuban).

A disp.: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Erlykke, Sabelli, Marcandalli, Martinez, Otoa, Fini, Cornet.

All.: Kristian Wilson

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (32` Hysaj), Gila, Romagnoli, Pellegrini (69` Tavares); Basic (84` Basic), Cataldi; Cancellieri, Dia (84` Pedro), Zaccagni; Castellanos (84` Provstgaard).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Isaksen, Pinelli, Farcomeni.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sez. Molfetta); Assistenti: Cecconi - Zingarelli; IV ufficiale: Zanotti; V.A.R.: Abisso; A.V.A.R.: Dionisi 

NOTE. Ammoniti:  1` Vasquez (G), 16` Norton-Cuffy (G), 36` Cataldi (L), 51` Masini (G), 62` Malinovsky (G), 90'+2' Ostigard (G)

Recupero: 1` pt, 5` st.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE