RIVIVI DIRETTA - WOMEN | Lazio, al Fersini passa la Juve: la decide Girelli
Serie A Women Athora | III giornata
Domenica 19 ottobre, ore 15:30
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO - JUVE 0-1: 86' Girelli (J)
LAZIO (3-4-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, D'Auria, Mesjasz; Monnecchi (62' Visentin), Castiello, Benoit (87' Karczewska), Oliviero; Goldoni; Piemonte, Le Bihan. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Martin, Ashworth-Clifford, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia
JUVENTUS (3-4-1-2): de Jong; Calligaris, Salvai, Cascarino (49' Krumbiegel); Thomas (49' Carbonel), Rosucci (71' Walti), Schatzer (49' Pinto), Bonansea; Godo; Girelli, Beccari (77' Vangsgaard). A disp.: Payraud-Magnin, Capelletti Nunez, Harviken, Walti, Vangsgaard, Libran, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. All.: Massimiliano Canzi
Arbitro: Enrico Eremitaggio (sez. Ancona); Assistenti: Andrea Barcherini - Emanuele Bracaccini; IV Ufficiale: Liberato Maione; Operatore FVS: Massimiliano Cirillo
Ammonite: 7' Benoit (L), 18' Reyes (L), 70' Bonansea (J), 75' Calligaris (J), 93' Godo (J)
SECONDO TEMPO
90'+3' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90'+3' Ammonita Godo per un fallo su Goldoni.
90' Concessi 3' di recupero.
87' Sostituzione Lazio: fuori Benoit, dentro Karczewska.
86' Gol Juve! Girelli non sbaglia, dal dischetto spiazza Durante e porta in vantaggio le bianconere.
86' Tocco di mano di Goldoni sul tentativo di Girelli. Calcio di rigore per la Juve.
84' Brivido per la Lazio! Girelli pericolosa, le biancocelesti si salvano per un pelo. Provvidenziale l'intervento di Benoit sulla linea.
80' Fallo di Le Bihan, la Juventus guadagna un calcio di punizione.
77' Sostituzione Juve: fuori Beccari, dentro Vangsgaard.
76' Calcio di punizione da posizione interessante per la Lazio. Le Bihan alla battuta, cross in area per Piemonte che ci mette la testa ma non trova la porta. L'attaccante era anche in posizone di fuorigioco.
75' Ammonita Calligaris per un fallo su Visentin.
74' Godo pericolosa, Castiello riesce a liberare.
71' Sostituzione Juve: fuori Rosucci, dentro Walti.
70' Ammonita Bonansea.
69' Che occasione per la Lazio! Martina Piemonte si divora il gol del vantaggio, l'attaccante colpisce il palo. Sulla respinta ci prova Visentin, ma è in posizione di fuorigioco.
62' Primo cambio per la Lazio: fuori Monnecchi, dentro Visentin.
59' Sostituzione Juventus: fuori Schatzer, Thomas e Cascarino dentro Pinto, Carbonel e Krumbiegel.
57' Pericolosa Bonansea che punta il primo palo, ma c'è l'anticipo di Reyes.
52' Calligaris per la sponda di Girelli centrale, spazza D'Auria.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa!
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concesso 1' di recupero.
44' Occasione per la Lazio! Piemonte, servita da Le Bihan, ha provato la conclusione ma De Jong, di nuovo, col piede ha salvato la porta della Juve.
41' Bonansea pericolosa, provvidenziale l'intervento di Reyes.
33' Le Bihan in mezzo per Goldoni, ma c'è l'anticipo di Thomas.
31' Girelli in profondità per Schatzer, ma il tiro è troppo lungo e la palla finisce dritta tra le braccia di Durante.
26' Bonansea non riesce a girare sul destro, serve allora Beccari che va al tiro. La conclusione viene respinta dalla Lazio.
21' Si addormenta la difesa della Juventus, Le Bihan prova la conclusione da posizione defilata. De Jong salva la porta col piede.
18' Ammonita Reyes per un fallo.
18' Brava a smistare Le Bihan che poi apre per Oliviero. L'accelerata di quest'ultima che con rapidità si avvicina dalle parti di De Jong a cercare Piemonte, ma c'è l'anticipo dell'avversaria che in qualche modo riesce a liberare.
15' Insiste la Juventus con Bonansea per Girelli che si propone sul primo palo, ma Durante respinge.
15' Cross in mezzo di Cascarino, Durante in due tempi fa sua la sfera.
13' Cascarino prova il cross, Reyes libera. La palla resta in gioco, c'è un altro tentativo della Juventus ma la conclusione si spegne sul fondo.
11' Calligaris in profondità per Girelli, c'è l'intervento di Durante che fa ripartire la Lazio.
8' Benoit prova il cambio di campo chiamando in causa Monnecchi, ma la palla è troppo lunga e finisce oltre la riga bianca.
7' Ammonita Benoit per un fallo.
6' Le Bihan si allarga su Monnecchi, parte il traversone. C'è la parata di De Jong.
3' Gioco fermo, Beccari è stata colpita involontariamente in pieno volto. Entra in campo lo staff medico della Juve per le cure necessarie.
2' Goldoni commette fallo su Thomas, calcio di punizione da posizione interessante per la Juve.
1' Fischia l'arbitro: inizia il match
Buongiorno amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Juevntus, valida per la terza giornata di Serie A Femminile. Appuntamento col fischio d'inizio alle 15:30.