IL TABELLINO di Lecce - Lazio Primavera 0-0

Primavera 1 | 6ª giornata

Domenica 28 settembre 2025, ore 11:00

DEGHI Sport Center, San Pietro in Lama (LE)

Lecce - Lazio Primavera 0-0

Arbitro: Acquafredda (sez. Molfetta), Assistenti: De Chirico - Capriuolo

Marcatori: /

Ammoniti: Munoz (LA), Rashidi (LE).

Espulsi: /

Recupero: 1', 3'.

LECCE: Penev; Dalla Costa, Pehlivanov, Pacia, Laerke, Milojevic, Onyemachi, Di Pasquale, Gorter, Kozarac (63' Rashidi), Esposito (89' Perrone). A disp.: Lupo, Nohr, Spinelli, Candido, Persano, Basili, Marrocco, Lomgo, Palmieri. All.: Simone Schipa.

LAZIO (4-3-3): Bosi; Ferrari (81' Iorio), Bordon, Bordoni, Trifelli (46' Ciucci); Santagostino, Munoz (73' Pernaselci), Gelli (73' Curzi); Cuzzarella, Sulejmani, Serra (63' Montano). A disp.: Pannozzo, Calvani, Milillo, Marinaj, Canali, Carbone. All.:Francesco Punzi.

