PRIMAVERA | Lecce - Lazio 0-0: pareggio a reti bianche in Salento

Termina con un pareggio senza reti la sfida tra Lecce e Lazio Primavera. Nonostante una gara giocata su ritmi alti, a regnare è stato l'equilibrio, con le due squadre che non sono riuscite a schiodare il risuktato dallo 0-0. La squadra di Punzi ottiene, così, il primo pari della sua stagione, andando a sette punti in classifica, mentre i salentini toccano quota quattro punti, uscendo dalla zona playout.

Primavera 1 | 6ª giornata

Domenica 28 settembre 2025, ore 11:00

DEGHI Sport Center, San Pietro in Lama (LE)

Arbitro: Acquafredda (sez. Molfetta), Assistenti: De Chirico - Capriuolo

Marcatori: /

Ammoniti: /

Espulsi: Munoz (L).

Recupero 1', 3'.

LECCE: Penev; Dalla Costa, Pehlivanov, Pacia, Laerke, Milojevic, Onyemachi, Di Pasquale, Gorter, Kozarac (63' Rashidi), Esposito (89' Perrone). A disp.: Lupo, Nohr, Spinelli, Candido, Persano, Basili, Marrocco, Lomgo, Palmieri. All.: Simone Schipa.

LAZIO (4-3-3): Bosi; Ferrari (81' Iorio), Bordon, Bordoni, Trifelli (46' Ciucci); Santagostino, Munoz (73' Pernaselci), Gelli (73' Curzi); Cuzzarella, Sulejmani, Serra (63' Montano). A disp.: Pannozzo, Calvani, Milillo, Marinaj, Canali, Carbone. All.:Francesco Punzi.

SECONDO TEMPO

90+3' - Triplice fischio, Lecce - Lazio Primavera termina 0-0.

90+2' - Iniziativa personale di Laerke, che converge dalla destra e conclude con il destro. Bosi blocca senza grossi problemi.

90' - Segnalati tre minuti di recupero.

89' - I padroni di casa inseriscono Perrone al posto di Esposito.

83' - Bordon va via a Rashidi che lo stende: è il primo ammonito nel Lecce.

81' - Ultimo cambio per Punzi: Iorio prende il posto di Ferrari.

78' - Lecce ad un passo dal gol! Golter trova con jn gran cross la testa di Esposito in area, ma il suo colpo di testa da pochi passi termina incredibilmente al lato.

73' - Altre due sostituzioni nella Lazio: fuori Gelli e Munoz, dentro Curzi e Pernaselci.

71' - Rischia la Lazio. Bosi esce a vuoto su una punizione battuta alta, un giocatore del Lecce non riesce a trovare il gol a porta sguarnita.

64' - Onyemachi conclude dalla distanza, pallone sopra la traversa

63' - Un cambio per parte: Punzi inserisce Montano al posto di Serra, nel Lecce entra Rashidi al posto di Kozarak.

60' - Occasione Lecce! Un cross deviato arriva sui piedi di Milojevic, che con il sinistro conclude di poco sopra la traversa.

57' - Ritmi alti, ma le occasioni pericolose faticano ad arrivare

46' - Inizia la ripresa. Prima sostituzione nella Lazio: Ciucci prende il posto di Trifelli.

PRIMO TEMPO

45+1' - Termina il primo tempo, 0-0 all'intervallo.

45' - Concesso un minuto di recupero

42' - Intervento duro di Munoz, il biancoceleste è il primo ammonito della gara.

41' - Occasione Lecce! Bell'azione dei salentini, che liberano trovano libero a centro area Milojevic. La sua conclusione di prima termina alta.

38' - Di Pasquale ci prova da fuori, il suo destro rasoterra termina fuori alla destra di Bosi.

31' - Bordon prova a staccare di testa su corner, il suo tentativo termina troppo alto

19' - Sciupa la Lazio! Pescato in profondità, Ferrari arriva sul fondo, ma sbaglia il gross per Serra, lasciato tutto solo in area di rigore.

11' - Doppio squillo Lecce! Dalla Costa impensierisce con un tiro da fuori Bosi che si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner, Onyemachi arriva a calciare a botta sicura, ma il pallone viene respinto da un difensore sulla linea.

6' - Spinge il Lecce, un potente sinistro di Laerke viene murato da Bordoni.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lecce - Lazio, gara valida per la sesta giornata del campionato di Primavera 1. Reduce dal ko casalingo contro il Monza e con appena sei punti conquistati nelle prime cinque gare, la squadra di Punzi è chiamata a reagire in casa dei salentini, che fin qui hanno ottenuto un successo e quattro sconfitte. Appuntamento alle ore 11:00 per il fischio d'inizio.

