Serie A, il Milan domina l’Udinese: Pulisic sugli scudi
Il Milan vince contro l'Udinese. Il club rossonero si è imposto con un fragoroso 3-0 contro i friulani, nel segno di un super Pulisic che prima sblocca la partita nella prima frazione, poi nel secondo tempo porta al raddoppio di Fofana e chiude la partita con la doppietta personale. Terza vittoria e terza rete inviolata consecutiva per i rossoneri di Max Allegri.