Lazio - Juve, scelto l'arbitro della sfida: la sestina completa

22.10.2025 13:10 di  Christian Gugliotta   vedi letture
© foto di Federico De Luca 2025

L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di Serie A. Il fischietto scelto per dirigere il big match tra Lazio e Juventus è Andrea Colombo della sezione di Como, che sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Tegoni. Il IV Uomo sarà Crezzini, mentre al VAR Meraviglia sarà affiancato da Maresca. Di seguito la squadra arbitrale completa.

Arbitro: Colombo

Assistenti: Alassio - Tegoni

IV Uomo: Crezzini

VAR: Meraviglia

AVAR: Maresca