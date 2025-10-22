Champions League, il programma della giornata: tocca a Juve e Atalanta
22.10.2025 10:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
Dopo la pesante sconfitta del Napoli e la larga vittoria dell'Inter di ieri, stasera tocca alle altre due italiane scendere in campo in Champions League. L'Atalanta ospiterà lo Slavia Praga, mentre la Juve sarà ospite del Real Madrid ed entrambe le sfide sono in programma alle 21.00.
Queste le altre sfide in programma:
Athletic Bilbao-Qarabag, ore 18.45
Galatasaray-Bodo/Glimt, ore 18.45
Bayern Monaco-Brugge, ore 21.00
Chelsea-Ajax, ore 21.00
Francoforte-Liverpool, ore 21.00
Monaco-Tottenham, ore 21.00
Sporting Lisbona-Marsiglia, ore 21.00