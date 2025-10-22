Lazio, Sarri ancora senza Pellegrini: recupero difficile per la Juve
RASSEGNA STAMPA - Non sono ancora rientrati tutti. Sarri sicuramente nelle prossime partite non potrà contare su Castellanos, Rovella, Dele-Bashiru e Gigot, ai quali contro l'Atalanta si è aggiunto anche Cancellieri. L'esterno starà fuori almeno venti giorni per una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra, potrebbe rientrare dopo la sosta di novembre.
Ma in vista della prossima gara contro la Juventus, il tecnico biancoceleste potrebbe dover fare ancora a meno anche di Luca Pellegrini. Il terzino è infortunato dalla partita con il Genoa, è alle prese con un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro.
Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, gli esami che aveva effettuato non hanno evidenziato lesione, ma c'è ancora un piccolo edema da smaltire. Difficile, quindi, che possa esserci contro i bianconeri.