Lazio infuriata per la nuova multa alla Women: "Accanimento ingiustificato"
RASSEGNA STAMPA - Seconda multa alla Lazio Women. La prima aveva fatto tanto discutere, era relativa alla mancanza di acqua calda nello spogliatoio degli arbitri dopo la gara contro il Genoa. A seguito della partita contro la Juventus, però, ne è arrivata un'altra, come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo.
L'ammenda questa volta è di 500 euro con diffida "per avere, al termine di Lazio-Juventus, consentito l’accesso allo spogliatoio della terna arbitrale a soggetto non inserito nella distinta di gara, non autorizzato e non appartenente all’organico della società, per verificare fosse assicurata l'erogazione di acqua calda, rivolgendo una critica di carattere generico, con toni irriguardosi e contenente espressione offensiva, non dirette né alla persona né all’operato del direttore di gara o dei componenti della quaterna arbitrale. Considerato i toni adoperati non risultavano alterati né minacciosi”.
Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, dopo questa nuova multa il pensiero a Formello è quello di un "accanimento ingiustificato" contro la società. "Il club è irritato", si legge sullo stesso quotidiano.