GOSSIP | Wanda Nara, l'attacco arriva dalla moglie di un ex Lazio
22.10.2025 09:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
Lady Zarate contro Wanda Nara. Le dichiarazioni della moglie dell'ex calciatore della Lazio sono diventate virali in queste ore. Natalie Weber ha fatto riferimento alle donne che frequentano i calciatori. Ospite al Lape Club Social la modella e opinionista ha sferrato una frecciata all'indirizzo di Wanda Nara, causando un vero putiferio in studio e, subito dopo, anche sul web... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > WANDA NARA <