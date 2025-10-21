Serie A, Lazio - Juve: chi racconterà il match su Dazn
21.10.2025 22:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Dopo l'Atalanta, subito un altro big match per la Lazio. All'Olimpico, domenica 26 ottobre, arriva la Juve. Gara decisiva per i bianconeri, in ballo c'è il futuro di Tudor. Delicata anche per i biancocelesti, intenzionati a riprendersi dopo un inizio altalenante e non facile, complici i numeri infortuni. L'appuntamento col calcio d'inizio è alle 20:45, la partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e a raccontarlo saranno le voci di Pierluigi Pardo per la cronaca e Andrea Stramaccioni per il commento tecnico.