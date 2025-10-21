Lazio, l'Olimpico si prepara a ospitare la Juve: cresce il dato sui presenti
Un altro big match. La Lazio, dopo aver pareggiato contro l'Atalanta, si prepara a ospitare in casa la Juventus di Tudor. All'Olimpico, come sempre, è attesa una cornice di pubblico importantissima, visto che i tifosi, a diversi giorni dalla partita, stanno già rispondendo presente. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, gli spettatori allo stadio domenica saranno circa 44mila. Ma il dato è destinato ovviamente a salire.
