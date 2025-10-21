Lazio | Da fuori rosa a incedibile: la rivincita di Basic

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Incredibile ma vero: il giocatore più vicino alla cessione è diventato oggi uno dei più indispensabili. Toma Basic, da “precario” ai margini della Lazio, è tornato protagonista. Tutti parlano di lui, a cominciare da Maurizio Sarri, che lo ha elogiato pubblicamente dopo la sfida contro l'Atalanta.

Difficile dire dove finisca il vecchio Basic, escluso per anni, e dove inizi quello attuale, protagonista delle ultime tre gare da titolare. Sarri già ai tempi del Napoli, come ricorda il Corriere dello Sport, lo aveva seguito con interesse, ma all’arrivo in biancoceleste non lo aveva mai davvero valorizzato. Oggi, invece, Basic è tornato utile e concreto: impegno, corsa, qualità e un carattere mai mostrato prima. Dopo anni difficili, in cui era diventato simbolo di scelte tecniche discutibili e tensioni interne, si sta prendendo la sua rivincita.

Basic, arrivato all'ultimo anno di contratto, ha conquistato Sarri e la titolarità grazie a prestazioni solide e regolari. I dati parlano chiaro: nelle ultime tre partite solo Cancellieri (7 tiri) ha concluso più di lui (4). Ha tentato 14 passaggi nella trequarti avversaria, di cui 13 riusciti (93% di precisione, record di squadra), cinque sponde vincenti e cinque contrasti vinti su cinque. In totale, 87 passaggi (74 riusciti), 33 nella metà campo offensiva (27 precisi), 17 passaggi in avanti, 26 duelli di cui 16 vinti e ben 119 palloni giocati. Dalla gara di Genova alle prove convincenti con Torino e Atalanta, il croato è diventato una certezza.

