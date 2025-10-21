Lazio, controlli per Cancellieri: la situazione e i tempi di recupero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Per uno che esce c'è uno che entra dalle porte dell'infermeria della Lazio. Oggi gli esami toccheranno a Cancellieri, l'uomo biancoceleste più in forma fino alla trasferta di Bergamo dove è uscito toccandosi il flessore sinistro e finendo in panchina con una fasciatura e del ghiaccio. Come riporta il Corriere dello Sport, il classe 2002 effettuerà in giornata i controlli strumentali alla coscia sinistra.

Soltanto il check odierno chiarirà l'entità dell'infortunio e le tempistiche per il rientro. La Lazio affronterà la Juve in casa (domenica prossima) e poi l'Inter in trasferta (il 9 novembre). In mezzo ci saranno il turno infrasettimanale di Pisa e il Cagliari all'Olimpico. Cancellieri, in caso di lesione muscolare, rimarrebbe fuori una ventina di giorni e dunque, salterebbe tutte le sfide da qui alla pausa di novembre. Si attendono aggiornamenti.

