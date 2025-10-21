Lazio, alla ricerca del gol perduto: situazione inedita nell'era Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La cura Nenci-Sarri ha fatto rinascere Provedel. A Bergamo è tornato il portiere decisivo che tutti conoscevano: autentico supereroe con le sue parate su Lookman e sugli attacchi dell’Atalanta, contribuendo allo 0-0 finale. Ironia del destino, proprio lì dove ad aprile aveva perso il posto a favore di Mandas.

Con questa prestazione, Provedel ha collezionato la terza porta inviolata stagionale dopo quelle contro Verona e Genoa. E non è un caso: quei tre clean sheet valgono sette degli attuali otto punti in classifica della Lazio.

La difesa è tornata il punto di forza, in netto contrasto con un attacco ancora bloccato. I biancocelesti, infatti, non hanno segnato in quattro delle prime sette giornate: un dato inedito nell’era Lotito. Una situazione simile si era verificata solo nel 2001/02 e nel 1993/94, quando la squadra era rimasta a secco in cinque partite su sette.

