GOSSIP | Diletta Leotta dice tutto: dalla Talpa a Karius fino a Miss Italia
21.10.2025 12:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Anche Diletta Leotta è stata intervistata da Alessandro Cattelan nel suo podcast “Supernova” in cui ha toccato vari temi. Impossibile non parlare della sua prima esperienza da conduttrice alla guida de La Talpa che la Leotta ricorda come un momento molto difficile: "A Canale 5 con La Talpa c'era l'ansia degli ascolti, uno stress incredibile: con il calcio... <<< DILETTA LEOTTA >>>