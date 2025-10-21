Calciomercato Lazio | Insigne può arrivare senza altre cessioni: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il prossimo mercato invernale sarà un gioco a incastri per i biancocelesti. Ancora non è chiaro se Lotito e Fabiani dovranno operare a saldo zero o potranno invece farlo liberamente senza vincoli, ma la prima opzione sembra la più probabile al momento. Sarri spera, ha capito che le promesse contano fino a un certo punto.

Tra gli obiettivi principali resta Lorenzo Insigne, attualmente svincolato dopo l'esperienza in Canada al Toronto. Non è una novità, Sarri riabbraccerebbe volentieri l'esterno sinistro del suo Napoli, così come il classe '91 farebbe carte false per tornare sotto la guida del tecnico toscano. Un messaggio chiaro già lo ha mandato, rifiutando tutte le altre proposte. Quando e se la Lazio lo chiamerà, lui vorrà farsi trovare pronto.

Tra il dire e il fare c'è di mezzo il...blocco del mercato. Ma forse è possibile investire su Insigne anche senza il bisogno di cedere altri giocatori. Come riporta Il Messaggero, le cessioni estive di Casale (il Bologna ha esercitato il riscatto), Tchaouna (oggi in Premier al Burnley) e Fares (finito al Forte Virtus) hanno fatto risparmiare ai biancocelesti circa 1,3 milioni d'ingaggio. Una cifra che, qualora Insigne la accettasse da dicembre a giugno, consentirebbe alla Lazio di ingaggiarlo senza dover liberare nessun altro.