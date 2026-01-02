Calciomercato Lazio | Dall'Inghilterra: "West Ham - Castellanos: i retroscena dell'affare"

Emergono retroscena interessanti dietro al trasferimento di Taty Castellanos al West Ham. Il club inglese, infatti, avrebbe accelerato per...

CALCIOMERCATO LAZIO - Valentin Castellanos è pronto a diventare un nuovo giocatore del West Ham. Dopo mesi di sondaggi, il club londinese ha deciso di accelerare e di chiudere l'operazione nelle prime ore del 2026. Un'operazione lampo che sarà ufficiale dopo le visite mediche che l'attaccante svolgerà durante il weekend. La punta piaceva a Londra da tempo, ma l'accelerazione è arrivata dopo le cessioni di Niclas Füllkrug al Milan e di Luis Guilherme allo Sporting Lisbona. Gli inglesi avevano necessità di acquistare al più presto un attaccante.

Castellanos è sempre stato tra le prime scelte, ma non era l'unico nome nell'elenco dei londinesi. Come sottolinea il Dailymail. gli Hammers hanno deciso di acquistare Castellanos dopo aver ricevuto una quotazione di 40 milioni di sterline perJorgen Strand Larsen dei Wolves e aver scoperto che Eddie Nketiah del Crystal Palace aveva riportato un infortunio al bicipite femorale.

Vista la concorrenza di Flamengo, Leeds e River Plate, il West Ham ha deciso di accelerare e di chiudere l'operazione per portare il Taty in Inghilterra. L'affare diventerà ufficiale al completamento delle visite mediche, passi abbastanza comune soprattutto in Premier League. Insieme a Castellanos, i londinesi, oltre all'ex Girona, hanno preso anche Pablo Felipe dal Gil Vicente per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.