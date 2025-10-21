Lazio, Mattei: "Sarri al centro del ring. Fabiani si aspettava..."

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, ha parlato della situazione in casa Lazio, tra palesi malumori di Sarri e il mancato utilizzo dei calciatori su cui Fabiani ha investito. Ecco di seguito le sue parole:

“I colloqui tra Sarri e la società sono importanti ma conta di più capire l’orizzonte. Stiamo andando verso guerra o pace. Sarri è al centro del ring, ha le spalle, e ha la tifoseria, all’angolo ci sono Lotito e Fabiani che incassano: fino a che punto saranno disposti a non reagire?".

Poi ancora: "Fabiani si aspettava di vedere in campo i calciatori che Baroni non impiegava e Sarri impiega poco. Vedi Dele-Bashiru o Noslin, oppure Belahyane. Ed il problema grosso è qui. Senza che Fabiani aspetta gennaio, glielo dico subito: Sarri vuole un centravanti e una mezzala titolare per rinforzare l’organico. Record negativo di gol nella settima giornata di Serie A? In alcune partito ok, ci sono squadre che non possono garantire molto dal punto di vista dello spettacolo ma in generale il livello tecnico non è che migliori molto”.