Bologna, Italiano ricoverato al Sant'Orsola: il motivo
L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è ricoverato in ospedale per una polmonite batterica, come si evince dal comunicato pubblicato dal club.
“Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica".
“L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club“.
Italiano non prenderà quindi parte alla trasferta di Europa League del Bologna contro l’FCSB in programma giovedì 23 ottobre alle 18.45 a Bucarest.