Serie A, Lazio - Juve: dove seguire il match in tv e streaming
20.10.2025 11:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio torna a casa con un punto dalla sfida con l’Atalanta a Bergamo. Un pari che, considerando la situazione complicata dovuta soprattutto alle assenze - alcune più pesanti di altre - a causa di infortuni, dà fiducia in vista del big match con la Juve.
La gara si disputerà all’Olimpico, è in programma per domenica 26 ottobre alle 20:45. Sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.