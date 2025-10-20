Atalanta-Lazio, le pagelle dei quotidiani: non mancano le bocciature...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio pareggia per 0-0 contro l'Atalanta. Un punto guadagnato al termine di una partita a due volti da parte della squadra di Sarri. Nel primo tempo la resistenza alla Dea che, in qualche occasione, ha anche tremato. Nella seconda frazione l'assedio della formazione di Juric che per quarantotto lunghissimi minuti ha messo a dura prova la resistenza del muro biancoceleste eretto da Mario Gila e Ivan Provedel. Sono loro due, d'altronde, a doversi prendere il titolo di migliori in campo. Salvataggi e letture decisive che hanno permesso alla Lazio di portarsi a casa uno 0-0 che con il passare dei minuti si faceva sempre più insperato. E sono loro due a essere premiati anche dalle pagelle dei quotidiani che, però, non si risparmiano anche delle insufficienze. Di seguito i voti.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 7,5; Marusic 6,5 (86' Lazzari s.v.), Gila 7,5, Romagnoli 6,5, Tavares 5,5 (86' Provstgaard s.v.); Guendouzi 6, Cataldi 6,5, Basic 7 (75' Vecino 6); Cancellieri s.v. (22' Isaksen 5,5), Dia 5,5, Zaccagni 6,5 (75' Pedro 6). All.: Sarri 6;

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 7; Marusic 6,5 (86' Lazzari s.v.), Gila 7,5, Romagnoli 6, Tavares 5,5 (86' Provstgaard s.v.); Guendouzi 6, Cataldi 6, Basic 6,5 (75' Vecino 6); Cancellieri 6 (22' Isaksen 6), Dia 6,5, Zaccagni 6 (75' Pedro 6). All.: Sarri 6;

TUTTOSPORT - Provedel 7; Marusic 5.5 (86' Lazzari s.v.), Gila 7, Romagnoli 6, Nuno Tavares 5.5 (86' Provstgaard s.v.); Guendouzi 6, Cataldi 5.5, Basic 6.5 (75' Vecino 6); Cancellieri 6 (22' Isaksen 6), Dia 5.5, Zaccagni 6 (75' Pedro 6). All. Sarri 6

IL MESSAGGERO - Provedel 7,5; Marusic 6,5 (86' Lazzari s.v.), Gila 7,5, Romagnoli 6,5, Tavares 5 (86' Provstgaard s.v.); Guendouzi 6, Cataldi 6,5. Basic 7 (75' Vecino 6); Cancellieri s.v. (22' Isaksen 5), Dia 6, Zaccagni 6,5 (75' Pedro 6). All. Sarri 6.5

CORRIERE DELLA SERA - Provedel 7,5; Marusic 6 (86' Lazzari), Gila 7,5, Romagnoli 6, Tavares 5,5 (86' Provstgaard); Guendouzi 6, Cataldi 6, Basic 6 (75' Vecino); Cancellieri s.v. (22' Isaksen 5), Dia 5,5, Zaccagni 6 (75' Pedro 6). All.: Sarri 6;

IL TEMPO - Provedel 7.5; Marusic 7 (86' Lazzari s.v.), Gila 8, Romagnoli 7, Nuno Tavares 5.5 (86' Provstgaard s.v.); Guendouzi 6, Cataldi 6.5, Basic 7 (75' Vecino 6); Cancellieri 6 (22' Isaksen 6.5), Dia 6, Zaccagni 7 (75' Pedro 6). All: Sarri 7

