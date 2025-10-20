Lazio, provate a superarlo? Gila alza il muro: le pagelle dei quotidiani

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Provedel para, al resto ci pensa Mario Gila. La Lega di Serie A lo premia come migliore in campo in Atalanta-Lazio, i quotidiani il giorno dopo fanno lo stesso. Non potrebbe essere altrimenti. Il centrale spagnolo spicca nei novanta minuti di gioco per lucidità, resistenza difensiva e anche fisica.

Tutti hanno pensato che all'86' sarebbe stato lui a far spazio a Provstgaard quando le energie gli erano venute meno, Sarri gli ha chiesto di resiste per un'altra decina di minuti e lui è stato perfetto. Nessun errore, nessuna sbavatura: una prova di altro livello, una prova da quel Mario Gila che abbiamo imparato a conoscere e che forse, a questo livello, non vedevamo da un po'. Di seguito le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Gila 7,5;

GAZZETTA DELLO SPORT - Gila 7,5;

TUTTOSPORT - Gila 7;

IL MESSAGGERO - Gila 7,5;

CORRIERE DELLA SERA - Gila 7,5;

IL TEMPO - Gila 8;

