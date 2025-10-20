Lazio, Mattei: "La squadra sta dando il massimo. La società nasconde la verità"
Ospite ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha commentato la sfida tra Lazio e Atalanta, elogiando l'atteggiamento mostrato dalla squadra di Sarri nei novanta minuti.
“Ieri la Lazio con due assenze importanti, qualche giocatore con zero o solo un allenamento, altri non al top e la panchina ridotta ai minimi termini poteva fare solo quel tipo di partita. Qui c’è una squadra che sta dando il massimo, come l’allenatore e la tifoseria, c’è poi una società che ormai da anni sta dando il minimo, nascondendo la verità con parole che non convincono neanche Sarri".
"La dimostrazione di questo ridimensionamento è che prima le punizioni le battevano Luis Alberto e Milinkovic, ora Basic. Ne può battere anche 100, ma non farà mai come gli altri due. Ad ogni modo, tanti applausi e grande rispetto per il croato, che si sta dimostrando un grande professionista”.