Lazio, Marchegiani dopo l'Atalanta: "Era partita bene. Ma poi è successo che..."

La Lazio si porta a casa un ottimo punto contro un'Atalanta dai due volti: quello del primo tempo equilibrato, pacato e poco pericoloso e quello del secondo, che ha fatto tremare i biancocelesti salvati da Gila, da Provedel e dal palo. Un punto che permette ai biancocelesti d ottenere il terzo risultato utile consecutivo e di evitare una sconfitta alla New Balace Arena. Per commentare la partita di Bergamo, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l'ex portiere biancoceleste Luca Marchegiani.

"La Lazio nel secondo tempo si è difesa e probabilmente ha subito dal punto di vista fisico la superiorità dell'Atalanta. Era partita bene la squadra di Sarri nei primi minuti, anche con delle idee, coinvolgendo gli esterni, specialmente Zaccagni che aveva creato un po' di difficoltà all'Atalanta. Poi piano piano la squadra di Juric ha preso campo, possesso palla nel primo tempo e ha costruito occasioni nel secondo, sfruttando anche i cambi. Lo sta facendo Juric che in queste partite è un po' sfortunato, perché non ottiene la vittoria, ma la squadra nel secondo tempo cresce molto. Era successo anche nelle ultime gare".

