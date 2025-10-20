Lazio, Cardone: "Sarri picchia sulla società, i suoi messaggi sono chiari"

Raggiunto dai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha analizzato lo 0-0 maturato dalla Lazio contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato soffermandosi anche sulle parole del ds Fabiani nel pre gara.

"Brava la Lazio a giocare da squadra. In una emergenza così devi giocare da provinciale e la Lazio ha avuto lo spirito per farlo, cosa non scontata. Questo gruppo è unito, ci tengono alla maglia e sto vedendo proprio questo: la coesione. Basic da esubero a giocatore che fa bene, Cataldi mandato via in quel modo e poi si sacrifica. C’è abnegazione da parte di tutti, questo è apprezzabile. Faccio fatica in questo periodo a parlare di tattica, perché la situazione d’emergenza è clamorosa".

"Provedel? Se un giocatore ha qualità, quando ha fiducia, le dimostra".

"Le parole di Fabiani? Mi è piaciuto il passaggio sui calciatori. Sarri sulla società picchia, i messaggi li manda in maniera chiara, magari conditi da una risata. Sono messaggi non solo sul passato, ma anche sul futuro. Il tecnico si vede che è concentrato su gennaio”.