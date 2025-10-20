Lazio, a Bergamo hai rischiato tantissimo: il dato sugli xG è clamoroso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prende il punto alla New Balance Arena, se lo incornicia e se lo gode. Uscire indenni da uno stadio complicato, contro una squadra decisamente più forte, com'è l'Atalanta, e al termine di un secondo tempo di enorme sofferenza: è un risultato da non lasciarsi sfuggire. La Lazio nella prima frazione tiene testa alla Dea, prova anche a rendersi pericolosa con Basic e Guendouzi, ma senza impensierire Carnesecchi. Juric rientra deluso dai suoi negli spogliatoi, suona la carica e al rientro in campo - anche grazie ad alcuni cambi - la partita si stravolge.

IL SECONDO TEMPO - L'Atalanta inizia il suo dominio, schiaccia la Lazio in area di rigore e sfiora a più riprese il gol. Il colpo di testa di Lookman, le conclusioni di Zappacosta, il doppio miracolo di Provedel, gli interventi di Gila e quel palo che tiene in piedi la Lazio sono gli episodi più importanti dei secondi 45' che la squadra di Sarri passa quasi interamente nella propria metà campo.

I NUMERI DELLA PARTITA - Sono gli episodi che rendono questo punto ancor più prezioso di quanto si potesse immaginare prima del fischio d'inizio. La supremazia della Dea è evidente nei numeri: 16 tiri totali contro i 4 della Lazio (6-2 quelli in porta), ma soprattutto una pericolosità che si traduce in un 2,25 di expected Goals per l'Atalanta contro uno 0,25 della Lazio. Una partita, insomma, che se sarebbe potuta terminare serenamente 2-0, ma che tra pali e miracoli ha permesso a neroazzurri e biancocelesti di dividersi la posta in palio, seppur con umori decisamente diversi.

