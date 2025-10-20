Serie B, la Samp riparte da Gregucci: l'ex Lazio subentra a Donati
Non c'è pace per la Samp, che sta vivendo uno dei periodi peggiori della sua storia. Finita in Serie C a giugno, e poi ripescata per il fallimento del Brescia, la squadra blucerchiata non ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi: con 8 partite giocate e appena 5 punti ottenuti, i doriani occupano attualmente il terzultimo posto in classifica, ad appena +2 sullo Spezia ultimo.
Per questo motivo la società ha deciso di cambiare allenatore dando la panchina ad Angelo Gregucci. L'ex difensore della Lazio prende così il posto di Massimo Donati e sarà affiancato da Salvatore Foti, vice di Mourinho alla Roma tra il 2022 e il 2024.
Nel nuovo staff tecnico figura anche Nicola Pozzi come collaboratore, mentre sorprende l’assenza — almeno per ora — di Attilio Lombardo, altra conoscenza biancoceleste che sembrava destinata a rientrare in questo nuovo corso “manciniano”. Tuttavia, non è escluso che un accordo con lui possa ancora concretizzarsi nei prossimi giorni.