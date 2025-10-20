Lazio, Cucchi: "Sarri unica certezza in una società in confusione"
20.10.2025 12:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
La Lazio conquista, ancora in piena emergenza, un punto importantissimo alla New Balance Arena di Bergamo contro l'Atalanta. Una gara ben giocata dai biancocelesti nel primo tempo con la squadra di Sarri che ha saputo soffrire nella ripresa.
Sulla prestazione dei biancocelesti e anche sulle dichiarazioni del tecnico nel post gara ecco il pensiero di Riccardo Cucchi.
"Complimenti a Sarri. Tiene la barra dritta, rimane al suo posto malgrado gli inganni di Lotito, lavora, motiva la squadra, la fa giocare con assenze, infortuni e recuperi all'ultimo istante. In una società in piena confusione è l' unica certezza".