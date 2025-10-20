Atalanta-Lazio, le pagelle dell'arbitro Collu: quanto pesa il calcio d'angolo?
RASSEGNA STAMPA - La direzione dell'arbitro Giuseppe Collu in Atalanta-Lazio non è stata così pessima. Tutt'altro. Per lui si è trattata di una semplice gara di gestione, senza troppi episodi complicati, macchiata da alcune imprecisioni tra le quali il calcio d'angolo non fatto battere dalla Lazio al termine del match. Un errore che ha un peso nei novanta e più minuti del direttore di gara sardo, ma che non inficia molto sul voto dei quotidiani per la sua prova. Di segito le pagelle dei quotidiani su Collu.
CORRIERE DELLO SPORT - 6,5;
GAZZETTA DELLO SPORT - 6,5;
TUTTOSPORT - 6;
IL TEMPO - 6;
IL MESSAGGERO - 6,5;
