Atalanta-Lazio, una sfida ad armi impari: tutte le statistiche del match

20.10.2025 10:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
La Lazio si porta a casa un punto d'oro da Bergamo. Un punto d'oro per le condizioni in cui la squadra di Sarri è arrivata alla New Balance Arena, ma anche per l'andamento di un match equilibrato nei primi 45', ma che diventa tutto a tinte neroazzurre nel secondo tempo, quando solo Gila, Provedel e il palo salvano la squadra biancoceleste dalla sconfitta. Una partita dal doppio volto e che dal 46' in poi sembrava propendere verso l'Atalanta di Juric, che con un atteggiamento diverso e qualche cambio risolutivo, ha aumentato il proprio indice di pericolosità: come viene confermato anche dalle statistiche del match offerte dal 'match report' della Lega di Serie A. 

STATISTICHE ATALANTA-LAZIO

Tiri totali: 

Atalanta: 16;
Lazio: 4;

Tiri in porta:

Atalanta: 6;
Lazio: 1;

Tiri da dentro l'area:

Atalanta: 12;
Lazio: 1;

Occasioni da gol:

Atalanta: 3;
Lazio: 1;

Falli fatti:

Atalanta: 10;
Lazio: 5;

Corner:

Atalanta: 7;
Lazio: 1;

Cross completati:

Atalanta: 9/29;
Lazio: 2/26;

Passaggi riusciti

Atalanta: 562;
Lazio: 406;

Passaggi riusciti/completati (%):

Atalanta: 93%;
Lazio: 86%;

Palloni giocati in avanti riusciti

Atalanta: 273;
Lazio: 176;

Parate

Atalanta: 1;
Lazio: 6;

Recuperi

Atalanta: 44;
Lazio: 40;

Pericolosità:

Atalanta: 56,08%;
Lazio: 45,86%;

Pericolosità azioni manovrate

Atalanta: 57,09%;
Lazio: 48,05%;

Pericolosità azioni in transizione

Atalanta: 42,63%;
Lazio: 44,63%;

Velocità del pallone

Atalanta: 31,82 Km/h;
Lazio: 27,18 Km/h;

Lunghezza media 1° tempo

Atalanta: 31,17 metri;
Lazio: 29,63 metri; 

Lunghezza media 2° tempo:

Atalanta: 33,72 metri;
Lazio: 29,9 metri;

Larghezza media 1° tempo

Atalanta: 45,01 metri; 
Lazio: 42,2 metri; 

Larghezza media 2° tempo

Atalanta: 41,62 metri;
Lazio: 38,09 metri;

Baricentro 1° tempo:

Atalanta: 53,85 metri;
Lazio: 43,9 metri;

Baricentro 2° tempo

Atalanta: 61,73 metri;
Lazio: 36,43 metri;

