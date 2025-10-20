Atalanta-Lazio, una sfida ad armi impari: tutte le statistiche del match
La Lazio si porta a casa un punto d'oro da Bergamo. Un punto d'oro per le condizioni in cui la squadra di Sarri è arrivata alla New Balance Arena, ma anche per l'andamento di un match equilibrato nei primi 45', ma che diventa tutto a tinte neroazzurre nel secondo tempo, quando solo Gila, Provedel e il palo salvano la squadra biancoceleste dalla sconfitta. Una partita dal doppio volto e che dal 46' in poi sembrava propendere verso l'Atalanta di Juric, che con un atteggiamento diverso e qualche cambio risolutivo, ha aumentato il proprio indice di pericolosità: come viene confermato anche dalle statistiche del match offerte dal 'match report' della Lega di Serie A.
STATISTICHE ATALANTA-LAZIO
Tiri totali:
Atalanta: 16;
Lazio: 4;
Tiri in porta:
Atalanta: 6;
Lazio: 1;
Tiri da dentro l'area:
Atalanta: 12;
Lazio: 1;
Occasioni da gol:
Atalanta: 3;
Lazio: 1;
Falli fatti:
Atalanta: 10;
Lazio: 5;
Corner:
Atalanta: 7;
Lazio: 1;
Cross completati:
Atalanta: 9/29;
Lazio: 2/26;
Passaggi riusciti:
Atalanta: 562;
Lazio: 406;
Passaggi riusciti/completati (%):
Atalanta: 93%;
Lazio: 86%;
Palloni giocati in avanti riusciti:
Atalanta: 273;
Lazio: 176;
Parate:
Atalanta: 1;
Lazio: 6;
Recuperi:
Atalanta: 44;
Lazio: 40;
Pericolosità:
Atalanta: 56,08%;
Lazio: 45,86%;
Pericolosità azioni manovrate:
Atalanta: 57,09%;
Lazio: 48,05%;
Pericolosità azioni in transizione:
Atalanta: 42,63%;
Lazio: 44,63%;
Velocità del pallone:
Atalanta: 31,82 Km/h;
Lazio: 27,18 Km/h;
Lunghezza media 1° tempo:
Atalanta: 31,17 metri;
Lazio: 29,63 metri;
Lunghezza media 2° tempo:
Atalanta: 33,72 metri;
Lazio: 29,9 metri;
Larghezza media 1° tempo:
Atalanta: 45,01 metri;
Lazio: 42,2 metri;
Larghezza media 2° tempo:
Atalanta: 41,62 metri;
Lazio: 38,09 metri;
Baricentro 1° tempo:
Atalanta: 53,85 metri;
Lazio: 43,9 metri;
Baricentro 2° tempo:
Atalanta: 61,73 metri;
Lazio: 36,43 metri;
