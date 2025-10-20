Lazio, Piscedda: "Buona prestazione. Ma ora contro la Juve..."

Massimo Piscedda, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha commentato la partita tra Lazio e Atalanta, terminata con un ottimo 0-0 che sorride di più ai bianocelesti, piuttosto che ai nerazzurri.

"L'Atalanta ha costretto la Lazio a difendersi e la squadra di Sarri l'ha fatto molto bene. Una buona gara in cui nel primo tempo si poteva sfruttare di più la situazione. Non mi aspettavo un'Atalanta che avesse più paura del contropiede della Lazio, piuttosto che coraggio nell'aggredire. La Lazio ha fatto un buon possesso palla e discrete cose. Nel secondo tempo è stata costretta a difendersi".

SINGOLI - "Tavares? Ha fatto lo stesso errore contro la Roma su Rensch, quando i giallorossi erano già sull'1-0. Sul palo stringe troppo e lascia solo Zappacosta. Credo che sia una richiesta dell'allenatore di stringere così, anche se in quel caso De Keteleare è solo in area e lui va a coprire un errore di marcatura di Romagnoli. Quando ci sono i cross laterali i difensori non devono andare oltre un metro dal palo, altrimenti creano il buco. Basic? Mi è sempre piaciuto. Viene giudicato a livello economico ed è scartato, a livello tecnico viene rimesso in campo. Oggi il calcio si divide tra aspetto tecnico ed economico, due linee parallele che non si incrociano".

LA JUVE - "Se la Lazio avesse preso gol non sarebbe riuscita a riprendere la partita. Ci voleva però questo risultato, perché adesso c'è una Juve in difficoltà e che non ha più il suo blasone. Sono rimaste solo le maglie dei bianconeri. Vincere permette di ricompattarsi e di ritrovare il valore oggettivo della squadra. Bisogna assolutamente trovare i tre punti domenica prossima. Le parole di Di Canio? Lui è sempre diretto e risoluto, il discorso è più ampio. Ha parzialmente ragione. Riguardo l'attacco della Juve: Openda e Zhegrova non li conosco, mi fido del suo giudizio. La Juve sono solo due anni che ci sono solo le magliette, a parte qualche giocatore. Se alla Juve togli Locatelli e metti Modric è già un'altra squadra. Tudor ha delle colpe. Nella Juve, però, vedo dei dirigenti che di calcio ne capiscono poco. Serve competenza tecnica".

