Lazio, Basic una partita da vera mezzala: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Non è più una novità ormai. Toma Basic da tre partite è tornato in rosa, si è preso il posto da titolare - a discapito di Belahyane - e lo sta difendendo con le unghie e con i denti a suon di ottime prestazioni. Anche contro l'Atalanta è tra i migliori in campo, difende, accompagna la manovra e cerca anche il gol su punizione costringendo Carnesecchi alla sua unica vera parata della partita.

Sarri lo ha definito incedibile, un giocatore ormai ritrovato. I fatti dicono questo. Il centrocampista croato si prende la scena, non è dominante, ma efficace. La Lazio ha trovato la mezzala che gli serviva, lo ha fatto nell'emergenza, in attesa del mercato di gennaio. Basic si è dimostrato professionale: ha risposto presente e ora raccoglie i meriti. Di seguito le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Basic 7;

GAZZETTA DELLO SPORT - Basic 6,5;

TUTTOSPORT - Basic 6.5;

IL MESSAGGERO - Basic 7;

CORRIERE DELLA SERA - Basic 6;

IL TEMPO - Basic 7;

