Lazio, il numero degli infortuni continua a moltiplicarsi: il punto

RASSEGNA STAMPA - I problemi fisici in casa Lazio continuano a moltiplicarsi: sono ben tredici i giocatori biancocelesti finiti in infermeria da luglio e l'ultimo sulla lista è Matteo Cancellieri, fermatosi durante la sfida contro l'Atalanta. Alcuni infortuni derivano da vecchie ricadute (come nel caso di Marusic, Zaccagni e Dia), ma la sequenza resta anomala, tanto che - racconta il Corriere dello Sport - il presidente Lotito avrebbe persino pensato di rivolgersi a Don Galloni per una sorta di “benedizione” simbolica contro le energie negative.

A parte vari "esorcismi", la lista di infortuni muscolari è davvero impressionante. Da inizio stagione sono già passati dall’infermeria Patric (retto femorale sinistro), Vecino (bicipite femorale sinistro), Marusic (bicipite femorale sinistro) e Lazzari (polpaccio destro), tutti tornati a disposizione. Stesso discorso per Zaccagni, rientrato a tempo di record dopo la lesione agli adduttori rimediata alla vigilia del match col Torino. Restano invece ancora ai box Dele-Bashiru (bicipite femorale destro, possibile rientro a fine mese) e Castellanos, alle prese con una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra: l'attaccante proverà a rientrare il 23 novembre per Lazio-Lecce.

A questi vanno aggiunti gli infortuni non muscolari. Isaksen, fermato per due mesi dalla mononucleosi, e Dia, tormentato dalla solita caviglia, sono già tornati a disposizione. Restano invece i casi di Gigot, operato alla caviglia in estate e mai realmente disponibile, e di Rovella, che sta gestendo una pubalgia definita “sindrome retto-adduttoria” e potrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. Anche Pellegrini sembra aver superato la distorsione al ginocchio e dovrebbe essere disponibile per la sfida con la Juventus.