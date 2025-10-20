Lazio, Pedro via social: "Continuiamo a lottare così" - FOTO
20.10.2025 11:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Un punto a testa per Atalanta e Lazio, il match alla New Balance Arena si è concluso con un pareggio a reti inviolate. Una gara mai facile da disputare, in uno stadio complicato e per questo la prestazione dei biancocelesti ha reso ancor più soddisfatto Pedro che via social, all'indomani dell'incontro, l'ha commentata così: "Bello sforzo di gruppo e tanta intensità in uno stadio sempre difficile, continuiamo a lottare tutti insieme! Forza LAZIO!!".