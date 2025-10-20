Lazio, Sarri strappa la sufficienza: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - La Lazio è brillante nel primo tempo, decisamente meno nel secondo. La squadra di Maurizio Sarri vive una partita a due facce, ma si contraddistingue per una stoica resistenza difensiva. Al termine della partita l'ex centrocampista biancoceleste Cristian Brocchi a Dazn si congratula con il tecnico per la linea difensiva: comprensibile lo stupore per gli ottimi movimenti, seppur non sempre sufficienti ad arginare gli assalti dell'Atalanta di Juric.
Sarri, però, ha dovuto fare i conti con le condizioni di una rosa non al 100%, con il recupero di tanti calciatori tornati a disposizione solo all'ultimo e di una resistenza che è venuta meno. Motivo per cui il tecnico toscano non può non essere premiato e sui quotidiani spiccano sufficienze per lui (e anche qualcosa di più). Di seguito le pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT - Sarri 6;
GAZZETTA DELLO SPORT - Sarri 6;
TUTTOSPORT - All. Sarri 6
IL MESSAGGERO - Sarri 6,5
CORRIERE DELLA SERA - Sarri 6;
IL TEMPO - Sarri 7
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.