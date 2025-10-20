Lazio, Gila MVP a Bergamo: il suo messaggio social - FOTO
20.10.2025 13:45 di Christian Gugliotta
Al termine di una gara sofferta conclusasi 0-0, la Lazio è riuscita a strappare un punto contro l'Atalanta a Bergamo, disputando una prova di certo non brillante, ma colma di spirito di sacrificio. A rubare la scena tra le fila biancocelesti è stato Mario Gila, eletto MVP del match, che si è reso autore di diverse chiusure e letture determinanti, offrendo, in generale, una prestazione super.
All'indomani del match contro la Dea, il difensore spagnolo ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, nel quale ha definito il gruppo allenato da Sarri "Shameless", ovvero spudorato.