Lazio, Rambaudi: "Tra Dele-Bashiru e Basic non c'è partita"

Si è conclusa 0-0 la sfida della New Balance Arena tra Atalanta e Lazio. Una gara che la squadra di Sarri ha affrontato ancora in piena emergenza, e in cui ha perso causa infortunio anche Cancellieri, ma ben interpretata dai biancocelesti.

Sul match ecco il pensiero di Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei: "Siamo vivi con tanto da migliorare. I primi 20-25′ bene, mi sono piaciuti, anche se siamo stati poco concludenti. La squadra è stata propositiva, ma è mancata qualità lì davanti. Bene il primo tempo, malissimo il secondo; poco pericolosi, un solo tiro in porta durante la partita".

"Provedel e Gila migliori in campo. Mi prendo il punto, soprattutto in questo momento. Il secondo tempo non mi è piaciuto per niente. Non deve mancare la mentalità di proporre calcio, su questo si deve migliorare. La soluzione è nel lavorare per avere una mentalità vincente, pronta a cercare sempre il gol".

"Nel primo tempo abbiamo pressato bene, l’Atalanta era in difficoltà dietro. Basic bene, tra lui e Dele-Bashiru non c’è partita; io lo dicevo anche lo scorso anno che ci avrei lavorato sul croato. Isaksen è entrato bene, anche se gli manca il cambio passo. Gli manca lo sprint, però sta bene; è normale che se acquisisce condizione fisica, acquisisce anche autostima. Un risultato così a Bergamo va bene, a patto che si seguito da una vittoria con la Juve domenica".