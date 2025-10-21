Lazio - Flaminio, a breve il summit tra Gualtieri e Lotito: i punti dell'incontro

Conto alla rovescia, nei prossimi giorni, il sindaco Roberto Gualtieri incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per chiarire alcuni punti della trattativa tra Campidoglio e società biancoceleste. Filtra però ottimismo sul tema di un nuovo stadio sportivo del tutto nuovo sulla base di quello storico di Nervi: 44 mila posti sempre a Roma Nord, fra il Tevere la collina di Monti Parioli, a due passi da Ponte Milvio. Lo riporta il Corriere della Sera.

Si tratta di un progetto da 440milioni di euro che potrebbe rilanciare le ambizioni sportive della Lazio oltre che a risollevare un impianto abbandonato da dieci anni. Fra gli argomenti al centro dell’incontro fra Gualtieri e Lotito non solo la costruzione dello stadio della Lazio, ma anche la questione dei parcheggi a disposizione e la loro collocazione, ma anche la trasformazione della gestione della viabilità e altre importanti opere che trasformeranno il quadrante cittadino.

Ovvero, un complesso residenziale di via Guido Reni che sorgerà al posto delle ex caserme, da tempo in disuso, e che comprenderà nel progetto la nascita del Museo delle Scienze, con un investimento di 60milioni di euro. Ma non solo perché il pianodi riqualificazione della zona attorno allo stadio Flaminio prevede l’allargamento del Maxxi e un nuovo ingresso all’Auditorium. Bisognerà dunque attendere l'esito del summit tra Gualtieri e Lotito per capire cosa il patron voglia fare (se l'impianto verrà sfruttato anche quando non ci saranno partite con organizzazioni di eventi di altro genere e concerti) e quali siano le sue richieste al Comune.

