Calciomercato Lazio | Fabbian, ora il Bologna spara alto: torna di moda un vecchio obiettivo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sarri ha bisogno di plasmare la Lazio a sua immagine e somiglianza. Ad oggi, la rosa biancoceleste è molto lontana dall'avvicinarcisi. La mezzala è una delle priorità assolute: con tutti gli infortuni, il tecnico toscano è stato costretto e reintegrare Toma Basic, fuori rosa e assente da oltre un anno dai campi di gioco ma che, al contrario di come ci si potesse aspettare, ha risposto in maniera positivo con prestazione e atteggiamento.

I buoni propositi però non bastano. Il centrocampo biancoceleste ha bisogno di una mezzala d'inserimento, che garantisca consistenza e qualche gol. Belahyane non è propriamente una mezzala, Vecino è appena rientrato da un lungo infortunio e non dà garanzie fisiche, così come Dele-Bashiru attualmente fermo ai box.

Fabiani punta molto sul nigeriano, ma ormai è improbabile che Sarri riesca a trasformarlo in un Loftus-Cheek di suo gradimento. Sarri chiede a gran voce una mezzala, la società dovrà accontentarlo: come riporta Il Messaggero, in estate Giovanni Fabbian era tra i principali candidati, ma adesso il Bologna spara alto. Potrebbe tornare di moda un vecchio pupillo di Sarri come Ivan Ilic, già chisto alla società nella sua prima esperienza da allenatore della Lazio e oggi ai margini del progetto del Torino.