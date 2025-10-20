Ex Lazio | Hernanes risponde ai romanisti: "Era una battuta..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

"Meno male che ha vinto l'Inter perché mi piace il calcio offensivo, ho un passato lì e poi è meglio che la Roma perda", aveva detto ridendo Hernanes dopo la vittoria dell'Inter contro la Roma. L'ex centrocampista della Lazio, negli studi di Dazn, aveva scherzato sulla sconfitta dei giallorossi e sul suo passato nella Capitale, ma la battuta non è piaciuta ai tifosi romanisti.

In un video su Instagram il brasiliano ha risposto proprio a chi lo ha attaccato nei giorni scorsi, giustificandosi per quanto accaduto: "Dai ragazzi si vede che era una battuta, anche se poco felice. L'Hernanes tifoso ha preso il sopravvento in quella situazione, mi dispiace che l'avete presa e interpretata male. Non è assolutamente una mancanza di rispetto né verso i romanisti e né verso la società, anche perché a nessun tifoso della Roma ho mai negato una foto. Massimo rispetto e mi dispiace per la battuta". Di seguito il video.