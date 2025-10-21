Champions League, il programma odierno: Napoli e Inter in campo
21.10.2025 10:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
Terminata la sosta, dopo la ripresa dei campionati ricomincia anche la Champions League, con le prime gare del martedì. Tra le italiane scendono in campo Napoli e Inter, rispettivamente contro il PSV e il Royal Union SG, entrambe in trasferta alle 21.00.
Questo il resto del programma:
Barcellona-Olympiakos, ore 18.45
Kairat Almaty-Pafos, ore 18.45
Arsenal-Atletico Madrid, ore 21.00
Compenhagen-Dortmund, ore 21.00
Leverkusen-PSG, ore 21.00
Newcastle-Benfica, ore 21.00
Villarreal-Manchester City, ore 21.00