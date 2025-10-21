Ex Lazio | Castrovilli sul Bari: "Avevo bisogno di una città che mi aiutasse"

Gaetano Castrovilli, ex centrocampista della Lazio, intervistato da TeleBari nel corso della puntata di ‘Tb Sport’ ha commentato il momento che sta vivendo con il Bari in cadetteria e ha raccontato del motivo che lo ha spinto a sposare la causa del club pugliese. Ecco di seguito le sue parole:

"La scelta Bari è stata fatta perché sono un tifoso sfegatato e avevo bisogno di una città che mi aiutasse. Poi avevo un debito con mio nonno, per lui il Bari era sopra ogni cosa".