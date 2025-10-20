Juve, buone notizie per Tudor: recuperati Zhegrova e Miretti. Contro la Lazio...

20.10.2025 18:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Nonostante le difficoltà in campo, dopo la sconfitta contro il Como, arrivano buone notizie per la Juventus di Igor Tudor. Il tecnico bianconero, infatti, alla ripresa degli allenamenti, ha ritrovato in gruppo sia Zhegrova che Miretti. Entrambi ora sono tornati a disposizione e viaggiano verso la convocazione per la gara di Champions League contro il Real Madrid, oltre che per la prossima di campionato contro la Lazio.