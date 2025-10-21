Lazio, Gila imprescindibile per Sarri. Ma la situazione contrattuale...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Mario Gila continua ad essere un punto di riferimento per la Lazio. Tecnicamente solido e, nelle prospettive del club, anche strategico dal punto di vista economico. A Bergamo il difensore ha brillato prendendo per mano la squadra e chiudendo ogni buco difensivo. Per Sarri è una certezza: nonostante Provstgaard sia stimato dall'allenatore e non abbia sfigurato quando chiamato in causa, lo spagnolo resta inamovibile.

Curiosamente, Sarri stesso impiegò un anno e mezzo prima di dare continuità a Gila, diventato titolare solo nel 2023-24 quando Romagnoli e Casale erano indisponibili. All’epoca il club pensava a un prestito, ma il tecnico si oppose, convinto delle qualità del difensore: "Io avevo solo chiesto 5-6 mesi per allenarlo senza utilizzarlo molto, per portarlo a un modo di difendere più mio. Si vedeva che poteva esplodere, ed è stato veloce nell’apprendere".

Oggi però la situazione contrattuale è complessa: il contratto scade nel 2027 e il club non può rinnovare al momento. In estate, riporta il Corriere della Sera, la Lazio ha rifiutato un’offerta da 35 milioni del Brighton: in caso di cessione, infatti, il 50% dell’importo dovrebbe andare al Real Madrid. Per evitare di perderlo a prezzo ridotto o addirittura a parametro zero nel 2027, a gennaio potrebbero essere valutate nuove offerte. Questo nonostante Gila sia imprescindibile per Sarri.

Il difensore, però, punta a competere a livelli più alti: è ambizioso e arrivò alla Lazio con l’obiettivo di giocare le coppe europee. Dopo poco più di tre anni, però, la squadra biancoceleste non può più garantirglielo. Una sua eventuale cessione potrebbe inoltre garantire al club una plusvalenza e risorse per il mercato, con Provstgaard già pronto a prenderne il posto.

