Lazio, si ferma anche Cancellieri: ecco quanto potrebbe stare fuori
RASSEGNA STAMPA - Altro match, altro stop. Questa volta si ferma Matteo Cancellieri, costretto a lasciare il campo per un infortunio al flessore della coscia sinistra. "Ho sentito un po’ pizzicare", ha spiegato il giocatore uscendo dal terreno di gioco. Dopo l’intervallo è rientrato in panchina zoppicando, con una fasciatura evidente e sostenuto dallo staff medico.
La speranza è che si sia fermato in tempo e che non si tratti di un guaio serio, ma le prime impressioni, spiega il Corriere dello Sport, fanno pensare a un problema muscolare, con uno stop stimato di circa venti giorni. La diagnosi certa, comunque, arriverà solo dopo gli esami strumentali previsti nei prossimi giorni.
Per Maurizio Sarri non c’è davvero pace. Quella di Cancellieri è già la quarta sostituzione forzata nel primo tempo dall’inizio del campionato, dopo quelle di Rovella contro il Sassuolo, di Dele-Bashiru e ancora Rovella nel derby con la Roma, e di Marusic nella sfida con il Genoa.
Pubblicato il 20/10