Melli sicuro: “La Lazio è crollata nel secondo tempo. E l’Atalanta ha…”
La Lazio ferma l’Atalanta. A Bergamo finisce 0-0: Sarri annulla Juric, sfortunato anche nel secondo tempo. Ai microfoni di Radio Radio, Franco Melli ha commentato proprio la prestazione delle due squadre, in particolare di quella biancoceleste. Di seguito le sue parole.
“Un Gila miracoloso monumentale, subito dopo le parate di Provedel, subito dopo le palle recuperate da Basic, fino ad arrivare al palo di Zappacosta. Nel primo tempo ci era piaciuta più la Lazio, ma nel secondo tempo penso che il crollo sia stato evidente. L’Atalanta ha rispolverato la propria argenteria, a partire da Lookman. La Lazio è stata salvata dai sui centrali difensivi, dopo il calo a livello tecnico e tattico. Sono stato ingannato dal primo tempo, ho osato pensare che la Lazio potesse addirittura vincere. L’Atalanta è l’unica imbattuta, e Carnesecchi nel secondo tempo è stato spettatore non pagante”.