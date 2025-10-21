Lazio, troppi infortuni! Il punto sull'infermeria in vista della Juve

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri metterà, a partire da domani, la Juve nel proprio mirino. Per questo, è previsto un doppio allenamento alla ripresa (ore 10.30 e ore 15). Per oggi sono state concesse ventiquattro ore di riposo, mentre ieri mattina è stata effettuata la sgambata di scarico. Isaksen ha trovato minuti in biancoceleste dopo la bandiera bianca alzata da Cancellieri e si riprenderà la titolarità sulla destra del tridente. Come riporta il Corriere dello Sport, Pellegrini deve smaltire un piccolo edema al ginocchio, si era bloccato con il Genoa per un trauma contusivo-distorsivo e pertanto appare out anche per la partita con i bianconeri.

Rovella è alle prese con la terapia conservativa per la pubalgia, Castellanos ha riportato una lesione di secondo grado, Dele-Bashiru è finito ko per infortunio ed è fuori lista dal derby. Gigot è il lungodegente, operato alla caviglia dopo aver saltato tutta la preparazione. Per questo, la settimana in corso servirà per migliorare le condizioni dei giocatori appena recuperati tra cui Marusic e Zaccagni.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.