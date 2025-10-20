Atalanta - Lazio, Provedel strepitoso su Lookman: il club lo esalta - VIDEO
20.10.2025 14:45 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dietro il punto ottenuto dalla Lazio sul difficile campo dell'Atalanta ci sono le parate di Ivan Provedel. Il portiere biancoceleste è risultato decisivo in più occasioni, respingendo diverse conclusioni ostiche scegliate verso la sua porta e compiendo un autentico miracolo su un tiro forte e angolato partito dai piedi di Lookman.
Sui propri account social, la Lazio ha voluto esaltare la prova dell'estremo difensore, pubblicando il video proprio del salvataggio sulla conclusione del nigeriano, accompagnato dalla descrizione: "Ivan chiude la porta".